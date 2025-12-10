На Орловщине райадминистрация не расплатилась с ИП

Нарушение допустили при реализации национального проекта.

Фото: ИА “Орелград” / автор Светлана Числова

Его выявила Урицкая межрайонная прокуратура.

Договор был заключён между Администрацией Сосковского района и индивидуальным предпринимателем. Речь шла о благоустройстве дворовой территории. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

ИП выполнило их в полном объёме, но не получило оплату своевременно.

В итоге прокуратура возбудила административное дело. Ответственное должностное лицо муниципального заказчика привлекли к соответствующей ответственности.

«В настоящее время работы по контракту оплачены», – уточнили в ведомстве.

