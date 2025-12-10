На Орловщине райадминистрация не расплатилась с ИП

Нарушение допустили при реализации национального проекта.
Его выявила Урицкая межрайонная прокуратура.
Договор был заключён между Администрацией Сосковского района и индивидуальным предпринимателем. Речь шла о благоустройстве дворовой территории. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
ИП выполнило их в полном объёме, но не получило оплату своевременно.
В итоге прокуратура возбудила административное дело. Ответственное должностное лицо муниципального заказчика привлекли к соответствующей ответственности.
«В настоящее время работы по контракту оплачены», – уточнили в ведомстве.
ИА «Орелград»