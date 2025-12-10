В Орле удвоили количество снегоуборочной техники

10.12.2025 | 11:19 Важное, ЖКХ, Новости

Об этом сообщили в администрации города.

Фото: vk.com/oreladm

Непосредственно этой ночью на улицах работали 33 единицы специальной техники. Уточняется, что речь идёт о комбинированных дорожных машинах, погрузчиках и грейдерах, тракторах (с плугами и щётками), а также пескоразбрасывателях.

С утра к работе приступили бригады «Спецавтобазы». Сотрудники учреждения очищают остановки и переходы, а также обрабатывают спуски с мостов противогололёдными материалами.

На данный момент в городе задействовано уже 60 единиц техники.

ИА «Орелград»


