В Орловской области задерживается запуск новых лифтов

В этом признался глава Регионального фонда капремонта Владимир Слизовский.

Руководитель организации держал ответ перед депутатами областного совета на заседании профильного комитета.

«Директор фонда проинформировал, что существует проблема задержки запуска лифтов, так как одновременно ведётся замена около 300 единиц», – указывает пресс-служба регионального парламента.

В то же время Слизовский рассказал, что в 2025 году планировалось заменить 48 лифтов. Данные работы были законтрактованы и выполнены, дело за окончанием процесса запуска.

На 2026 год запланирована замена 314 лифтов в 88 домах. Из этих работ законтрактовано уже около половины.

Также в будущем году в Орловской области собственникам уже самостоятельно предстоит заменить 402 лифта в 91 доме.

Напомним, ранее стало известно, что в Орле только что заменённый лифт потерпел крушение.

ИА «Орелград»