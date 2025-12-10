В Орловской области задерживается запуск новых лифтов

10.12.2025 | 12:49 Важное, ЖКХ, Новости

В этом признался глава Регионального фонда капремонта Владимир Слизовский.

Фото Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения

Руководитель организации держал ответ перед депутатами областного совета на заседании профильного комитета.

«Директор фонда проинформировал, что существует проблема задержки запуска лифтов, так как одновременно ведётся замена около 300 единиц», – указывает пресс-служба регионального парламента.

В то же время Слизовский рассказал, что в 2025 году планировалось заменить 48 лифтов. Данные работы были законтрактованы и выполнены, дело за окончанием процесса запуска.

На 2026 год запланирована замена 314 лифтов в 88 домах. Из этих работ законтрактовано уже около половины.

Также в будущем году в Орловской области собственникам уже самостоятельно предстоит заменить 402 лифта в 91 доме.

Напомним, ранее стало известно, что в Орле только что заменённый лифт потерпел крушение.

