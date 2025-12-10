Орловцы самостоятельно построили 1171 дом

Статистики оценили динамику жилищного строительства в регионе.

В Орловской области в январе-октябре 2025 года организациями и индивидуальными застройщиками в целом было построено 3019 квартир. Об этом сообщает Орелстат. По расчетам статистиков, в целом за отчетный период времени в регионе было ведено в эксплуатацию 283,6 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них в городах и поселках городского типа – 123 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 160,6 тысячи квадратных метров.

«Населением за счет собственных и привлеченных средств построен 1171 новый жилой дом общей площадью 173,7 тысячи квадратных метров, что составляет 61,3 процента от всей площади жилья, введенного в январе-октябре 2025 года, – информирует Орелстат. – Из них 284 жилых дома площадью 22,7 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Организациями-застройщиками сданы в эксплуатацию 1848 квартир в 21 жилом здании квартирного типа общей полезной площадью 109,9 тысячи квадратных метров».

Тем временем в отделении Банка России по Орловской области сообщили, что за первые три квартала 2025 года жители региона заключили 958 ипотечных договоров для покупки жилья в новых домах. При этом ипотеку для приобретения квадратных метров на вторичном рынке орловцы брали в полтора раза чаще: таких договоров за три квартала набралось 1490 единиц. Больший интерес к вторичке эксперты объясняют тем, что ипотечный портфель формируется во многом благодаря льготным программам, таким как «Семейная ипотека» и другие.

«Изменения условий в этих программах дали больше возможностей орловцам для приобретения жилья «с пробегом», – сообщает регулятор. – Например, «Семейная ипотека» стала доступна для тех, кто приобретет дома и квартиры в населенных пунктах, где практически отсутствуют новостройки. А программа «Сельская ипотека» теперь доступна для новоселов из опорных населенных пунктов».

По оценке реготделения Банка России, за три квартала текущего года объем ипотеки для приобретения квартир в новых домах на 670 миллионов рублей превысил объем ипотеки для покупки жилья на вторичном рынке: почти 5 миллиардов рублей против 4,3 миллиарда рублей. В целом за три квартала 2025 года жители Орловской области заключили 2448 ипотечных договоров на общую сумму 9,3 миллиарда рублей. Это на 40 процентов меньше по количеству и на 29 процентов по сумме, чем было за аналогичный период прошлого года.

ИА “Орелград”