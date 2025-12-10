Условия выдачи стипендий орловским спортсменам уточнили

Поправки утверждены указом губернатора.

Вступил в силу указ губернатора Андрея Клычкова, внесший изменения в положение о губернаторских стипендиях, которые выплачиваются молодым перспективным спортсменам Орловской области. В частности, с 15 до 20 увеличено количество стипендий для спортсменов, показавших результат по спортивным дисциплинам соответствующих видов спорта, не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

А спортсменам, показавшим результат по спортивным дисциплинам соответствующих видов спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, положено 30 стипендий. Также уточнено, что стипендии назначаются гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Орловской области, являющимся членами спортивных сборных команд Орловской области и показавшим определенный результат на спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план.

Так, на стипендии могут претендовать орловцы, занявшие: 1-6-е места на Олимпийских играх, Сурдлимпийских играх, Паралимпийских играх, чемпионатах мира, Всемирной универсиаде и Юношеских Олимпийских играх, чемпионатах Европы, первенстве мира и Европы, чемпионате или Кубке России; 1-3-е места – на первенстве России, спартакиадах молодежи (учащихся) России, чемпионате или первенстве Центрального федерального округа.

Уточнено, что условием назначения стипендии для всех видов программ спортивных соревнований, принимаемых к зачету, является количество участников (спортсменов, пар спортсменов, групп спортсменов, экипажей спортсменов, эстафет спортсменов, команд спортсменов). Так, для международных соревнований количество участников должно быть не менее шести, причем все они должны представлять разные страны.

Но есть оговорка – норма не касается соревнований, по которым международными спортивными федерациями установлены ограничения на участие спортивных сборных команд Российской Федерации. Для всероссийских соревнований минимум участников установлен в шесть человек, которые должны представлять спортивные сборные команды не менее чем шести регионов. Для межрегиональных соревнований – не менее шести участников из сборных команд не менее чем четырех регионов России.

Также в документе уточнено правило о том, что «в случае если количество кандидатов на назначение стипендии превышает установленное количество стипендий, стипендия назначается кандидатам, добившимся наиболее высоких результатов». А при равенстве результатов предпочтение отдается кандидату, имеющему иные более высокие спортивные результаты, показанные за прошедшие три года на официальных спортивных соревнованиях.

ИА “Орелград”