В Орловской области решили отловить 1514 собак

Областные власти подсчитывают финансы на отлов бродячих животных.

Об утверждении нормативов затрат по обращению с животными без владельцев на территории Орловской области на 2026 год распорядилось региональное управление ветеринарии. Речь идет о средствах областного бюджета, которые ежегодно предоставляются бюджетам органов местного самоуправления муниципальных образований. Напомним, несколько лет назад полномочия по организации мероприятий при обращении с безнадзорными животными были переданы на уровень муниципалитетов. Но финансируют такие мероприятия областные власти.

Управление ветеринарии Орловской области утвердило целый ряд нормативов затрат, используемых для расчета субвенций. Так, базовый норматив финансовых затрат по отлову животных без владельцев утвержден в размере 5195,97 рублей в расчете на одну голову. Норматив на содержание животного в приюте в течение одного дня составит 165,86 рубля, на возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания – 64,98 рубля, на умерщвление – 1869,49 рубля, на транспортировку отловленных животных – 64,98 рубля.

Кроме того, утвержден норматив финансовых затрат на приобретение бирок, используемых при проведении процедуры маркирования животных, – 31,35 рубля, норматив затрат на стерилизацию одного животного без владельца – 3 799,64 рубля, норматив на кормление – 104,51 рубля на одно животное. Утверждены также нормативы затрат на расходные материалы, используемые для ухода за животными, нормативы на оплату коммунальных услуг приютом и на оплату труда сотрудников приюта.

Норматив затрат по утилизации одного трупа животного составит в будущем году 470,25 рубля. Указанные нормы применяются для расчета субвенций по специальной формуле. Она также учитывает количество животных без владельцев, которых планируется отловить, в том числе количество животных, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания. Последних будут содержать в приюте вплоть до момента наступления их естественной смерти или передачи новым владельцам.

Общее количество животных без владельцев, планируемых к отлову в 2026 году, управление ветеринарии утвердило для всего региона – 1514 голов. В том числе в городе Орле планируется отловить 476 бродячих собак, в Ливнах – 147, во Мценске – 98, в Орловском муниципальном округе – 185, в Верховском районе – 48, в Ливенском районе – 78, во Мценском районе – 60, в Урицком районе – 89 и т.д. Меньше всего планируется отловить собак в Знаменском (1 особь) и Сосковском (2 особи) районах.

ИА “Орелград”