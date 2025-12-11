Экономия на проезде с картой «Мир» в телефоне — свыше 3,3 млн рублей за три месяца

Успейте воспользоваться скидкой до 31 декабря.

С 1 сентября 2025 года в Орловской области действует специальное предложение для держателей карт «Мир». Пассажиры могут экономить 6 рублей с каждой поездки в общественном транспорте, оплачивая их смартфоном. Предложение распространяется на автобусы, трамваи и троллейбусы. За три месяца с начала действия акции пассажиры Орловской области суммарно сэкономили уже более 3,3 млн рублей.

Как получить скидку?

Предварительно привяжите карту «Мир» к смартфону через Mir Pay или другое совместимое приложение. В транспорте приложите смартфон с NFC-функцией к терминалу и удерживайте до подтверждения оплаты. С карты спишется сумма на 6 рублей меньше стандартного тарифа. Скидка действует только при оплате смартфоном (по пластиковым картам «Мир» не предоставляется). Можно провести несколько оплат одним устройством в рамках одного рейса. Скидка применяется автоматически даже при нестабильной связи.

«Важно отметить, что при использовании Mir Pay или других мобильных платежных сервисов подключение к сети интернет не требуется. Поэтому пассажирам не стоит беспокоиться при оплате поездок с телефона − даже если интернет-соединение нестабильно, скидка на проезд будет применена автоматически. И до конца года еще есть возможность платить за проезд меньше, чем обычно», — подчеркнула директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Проконтролировать списание можно в мобильном приложении банка или через push/СМС‑уведомления.

Где действует скидка?

В автобусах по всей Орловской области, а также в троллейбусах и трамваях в Орле. Всего около 230 маршрутов по региону. Порядка 750 транспортных средств оснащены терминалами для бесконтактной оплаты. Скидка доступна на рейсах областного «АТП», МУП «ТТП» Орла, ООО «Покровская КТС», АО «ЭкоСервис», АО «Коммунальщик», ряда коммерческих перевозчиков и индивидуальных предпринимателей.

Годовой пассажиропоток в регионе внушителен: по данным Орелстата, за 2024 год перевезено на автобусах 46,7 млн пассажиров, с января по октябрь 2025 – 39,8 млн. Каждая эта поездка может быть комфортнее с актуальным предложением для держателей карт «Мир». Не нужно носить с собой мелочь и искать карту – телефон почти всегда под рукой.

Важно: все затраты на популяризацию бесконтактных платежей компенсируются организатором акции — перевозчики не несут дополнительных расходов.

Полный перечень маршрутов и правила акции — на сайте vamprivet.ru.

По старым маршрутам по-новому

В последние годы регион активно модернизирует общественный транспорт. В 2022 – приобретено 48 низкопольных автобусов и 32 ПАЗ для МУП “ТТП” Орла. В 2024 году распределено 80 транспортных средств между муниципалитетами. В ноябре 2025 – АО «Государственная транспортная лизинговая компания» передала автобусы для межмуниципальных маршрутов (Орел — Мценск, Орел — Кромы, Орел – Нарышкино и других). До конца года планируется поставка девяти больших автобусов ЛиАЗ. В итоге за год обновилось более 18 % автобусного парка, который задействован в межмуниципальном сообщении.

Передвигайтесь с комфортом и экономьте, используя карту «Мир»!

Для справки: участниками платежной системы «Мир» являются более 220 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. Более 210 банков занимаются эмиссией карт «Мир». Выдано свыше 468 млн карт.