После атаки БПЛА на Орловщине повреждены дом и хозпостройка

Однако пострадавших нет.

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В одном из районов области повреждения получил частный дом и хозяйственная постройка, пострадавших нет», – сообщил он. Также орловский глава добавил, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Этой ночью в нашем регионе дважды объявляли ракетную опасность. По словам Клычкова, были перехвачены и уничтожены пять вражеских БПЛА.

Это соответствует официальным данным Министерства обороны России. В ведомстве уточняется, что беспилотники сбили в период с 23 часов 10 декабря до 7 часов 11 декабря.

ИА «Орелград»