После атаки БПЛА на Орловщине повреждены дом и хозпостройка

11.12.2025 | 11:00 Важное, Новости, Происшествия, СВО

Однако пострадавших нет.

Фото: портал Орловской области

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В одном из районов области повреждения получил частный дом и хозяйственная постройка, пострадавших нет», – сообщил он. Также орловский глава добавил, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Этой ночью в нашем регионе дважды объявляли ракетную опасность. По словам Клычкова, были перехвачены и уничтожены пять вражеских БПЛА.

Это соответствует официальным данным Министерства обороны России. В ведомстве уточняется, что беспилотники сбили в период с 23 часов 10 декабря до 7 часов 11 декабря.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU