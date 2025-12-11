На расселение аварийных домов потратят 146 миллионов

Областные власти в очередной раз скорректировали параметры целевой программы.

Губернатор Андрей Клычков утвердил изменения, внесенные в паспорт областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда». Ее действие рассчитано на 2025-2026 годы. Финансирование большей частью идет по линии публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Но свою долю вносит и сама область, и муниципалитеты.

Общий объем финансирования актуализированной программы в 2025-2026 годах составит 146,101 миллиона рублей, в том числе по следующим источникам финансирования: за счет средств Фонда – 60,681 миллиона рублей, за счет средств областного бюджета – 51,143 миллиона рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований – 34,276 миллиона рублей. Всего за период реализации программы планируется переселение 103 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде. В целом по региону предусматривается расселение 1725,65 квадратных метров жилых помещений в аварийных домах, признанных таковыми после 1 января 2017 года.

Участниками текущей программы являются города Орел и Ливны. А также Кромской район. Причем в Ливнах и Кромском районе планируется завершить все мероприятия по расселению до конца 2025 года. И только в Орле предусмотрено расселения аварийного жилья в 2026 году. Всего в областном центре в будущем году планируется расселить 1107 квадратных метров аварийного жилья.

Кстати, текущую реализацию данной программы обсудили в стенах Орловского облсовета народных депутатов. На заседании профильного комитета выступил глава регионального департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин. Он сообщил, что расселений аварийного жилья ведется в рамках федерального проекта «Жилье». По состоянию на 1 декабря 2025 года программа выполнена на 92 процента. «Полностью работы завершены в городе Ливны и Кромском районе, в городе Орле основной объем работ запланирован на декабрь. Рисков по исполнению проекта до конца текущего года нет», – уточнили в пресс-службе Орловского облсовета.

ИА “Орелград”