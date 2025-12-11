Главу “Дорстроя 57” будут судить за налоговое преступление

11.12.2025 | 17:55 Важное, Криминал, Новости

В сокрытии 30 миллионов обвиняется Алексей Минаков.

Фото: ИА «Орелград»

Делом занималось орловское управление Следственного комитета России. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Рассмотрением займётся Орловский районный суд.

Минакову вменяют статью “сокрытие денежных средств либо имущества организации в особо крупном размере” (199.2, часть 2 УК). Согласно выводам следствия, в течении 2025-го года (в период с марта по август) он скрыл от налоговой службы около 30 миллионов рублей.

За счёт этих средств должны были взыскать недоимку по налогам и страховым взносам. Орловец не имел права распоряжаться той частью имущества своего ООО, которая подлежала взысканию.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов деятельности Управления МВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области.

Известно, что обвиняемый признал вину полностью, а также выплатил налоговую задолженность – около 10 миллионов рублей.

Информацию сообщили в СУ СКР по нашему региону и в прокуратуре Орловской области.

ИА “Орелград”


