Главу “Дорстроя 57” будут судить за налоговое преступление

В сокрытии 30 миллионов обвиняется Алексей Минаков.

Делом занималось орловское управление Следственного комитета России. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Рассмотрением займётся Орловский районный суд.

Минакову вменяют статью “сокрытие денежных средств либо имущества организации в особо крупном размере” (199.2, часть 2 УК). Согласно выводам следствия, в течении 2025-го года (в период с марта по август) он скрыл от налоговой службы около 30 миллионов рублей.

За счёт этих средств должны были взыскать недоимку по налогам и страховым взносам. Орловец не имел права распоряжаться той частью имущества своего ООО, которая подлежала взысканию.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов деятельности Управления МВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области.

Известно, что обвиняемый признал вину полностью, а также выплатил налоговую задолженность – около 10 миллионов рублей.

Информацию сообщили в СУ СКР по нашему региону и в прокуратуре Орловской области.

