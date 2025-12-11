Россияне рассказали, на что откладывают деньги

«Подушку безопасности» создает почти половина опрошенных.

В ноябре 2025 года ВТБ провел опрос среди 1 500 россиян (возраст 18–65 лет, проживают в городах с населением свыше 100 тыс. человек).

Главные цели накоплений, согласно исследованию:

45 % формируют «подушку безопасности»;

25 % копят на отдых или путешествие;

16 % откладывают на крупные покупки;

16 % сберегают без конкретной цели;

14 % нацелены на пенсионные накопления;

13 % планируют улучшить жилищные условия;

8 % копят на образование (свое или детей).

После достижения цели 27 % человек, принявших участие в опросе, заявили, что поощряют себя приятным подарком. Примерно треть респондентов начинает копить на новую финансовую задачу, завершив очередную. Около 70 % респондентов намерены наращивать накопления в следующем году.

Аналитики ожидают, что в 2025 процентные доходы россиян по сберегательным продуктам превысят 9,5 трлн рублей (это сопоставимо с общим объемом кредитов физлицам и вдвое больше объема ипотечных выдач за год). Из общей массы ВТБ выплатит клиентам свыше 1,6 трлн рублей в виде процентного дохода.

ИА “Орелград”