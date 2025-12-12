Чиновники поплатились за отказ выдать разрешение на размещение рекламы

Департамент госимущества выступил против конструкции на ТЦ «ГРИНН» в Орле.

Иск ООО «Аршин аутдор» к чиновникам рассмотрел Арбитражный суд Орловской области. Как следует из материалов дела, компания обратилась в департамент госимущества с заявлением о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, приложив предусмотренные административным регламентом документы. Однако получила отказ, мотивированный несоответствием места планируемого размещения внешнему архитектурному облику сложившейся застройки (Карачевское шоссе, 74). Такую оценку дали в управлении градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области. Отказ рекламщики посчитали незаконным и обратились в суд. Арбитраж поддержал позицию заявителя.

Согласно ст. 19 ФЗ «О рекламе», рекламную конструкцию можно устанавливать на основании договора с собственником недвижимости (или уполномоченным лицом). В данном случае ООО «Аршин аутдор» заключило договор с АО «Корпорация «ГРИНН» (от 14.01.2025 № Ор3‑Р‑07/25) на размещение светодиодного экрана (3 000 × 6 000 мм) на фасаде здания на Карачевке. Чиновники ссылаются в отказе на перегруженность Карачевского шоссе рекламными конструкциями, нарушение архитектурно‑композиционного решения входной группы ТЦ «ГРИНН». Однако эти доводы не подтверждены документально, не подкреплены актом осмотра, фотографиями места, которые доказывали бы выезд сотрудников обладминистрации для оценки. Ч. 15 ст. 19 ФЗ «О рекламе» обязывает орган местного самоуправления мотивировать отказ, доказать законность и обоснованность решения. При этом конкретных критериев для оценки «внешнего архитектурного облика застройки» в федеральном законе нет. Ответчики не указали, какие именно элементы конструкции нарушают облик застройки.

«Кроме того, суд учитывает, что Постановлением Администрации города Орла от 02.08.2022 № 4330 “О внесении изменений в постановление Администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 “Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла” внесены изменения в Схему размещения рекламных конструкций, в соответствии с которыми в целях формирования благоприятной художественно-эстетической городской среды с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Орла допустимы к установке, в том числе, светодиодные экраны», – отмечено в решении.

Суд обязал департамент выдать ООО «Аршин аутдор» разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по указанному адресу. Также решено взыскать с департамента госимущества 50 000 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”