Инвестиционный стратег поделился идеями, что сделать до Нового года

Эти действия помогут заложить основу доходности в 2026.

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев советует до конца декабря предпринять ряд шагов. Это оптимальное время для того, чтобы открыть или пополнить индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). Это даст возможность получить налоговый вычет уже в начале 2026 года, а также заранее сформировать портфель ценных бумаг. Также следует провести ревизию брокерского счёта. Оценить достигнутые результаты и рассчитать предстоящие налоговые обязательства. Третий этап – определить инвестиционную стратегию на следующий год. Она должна учитывать личные цели, финансовые возможности и приемлемый уровень риска.

Перспективные инвестиционные идеи на 2026 год, по мнению инвестиционного стратега «ВТБ Мои Инвестиции» Станислава Клещева.

Долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ) от Минфина России. Они могут показать хорошую динамику на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки. Квазивалютные облигации. Номинированы в иностранной валюте, но выплаты осуществляются в рублях. Могут стать защитным активом при ослаблении рубля. Акции компаний‑экспортёров. Способны принести доход как за счёт потенциального ослабления рубля, так и благодаря ожидаемому восстановлению фондового рынка.

Публикация носит информационный характер. Помните о рисках. На вложения могут повлиять изменения правил управления обменом валют, налоговое законодательство, международные, политические и экономические события.

ИА “Орелград”