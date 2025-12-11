В Орловской области приставы обеспечили онкобольного лекарством

Об этом сообщили в пресс-службе ГМУ ФССП России.

Сотрудники Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов добились исполнения судебного решения.

От онкозаболевания страдает житель Орла. Мужчина признан инвалидом первой группы. Суд постановил, что Департамент здравоохранения Орловской области должен обеспечивать его препаратом «Селперкатиниб», причём в бесперебойном режиме.

Лекарство назначил врачебный консилиум. Стоимость этого препарата составляет около одного миллиона рублей.

Однако решение не исполнялось. Приставам пришлось привлекать к ответственности должностных лиц, причём неоднократно. Системная и настойчивая дала результат. В настоящее время пациент обеспечен лекарством.

ИА «Орелград»