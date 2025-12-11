Прокурора Орловщины удивили цены на масло для детсадов

11.12.2025 | 15:50 Закон и порядок, Новости

Одна бутылка закупалась примерно по 200 рублей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом прокурор области Алексей Тимошин упомянул в интервью «Орловским новостям».

Правоохранитель рассказал об уголовном деле, возбуждённом после возникновения системных проблем с питанием в детских садах. Его завели по статье «превышение должностных полномочий».

«Если говорить о причинах произошедшего, то это, в том числе, неверное определение администрацией города приоритетов финансирования. Средства на питание детей в садиках должны были быть предусмотрены бюджетом до конца года, это одна из первостепенных задач. Ни для кого не секрет, что у Орла огромные долги, поэтому в решение данного вопроса должны включаться и региональные органы власти», – указал Тимошин.

Прокурор пояснил, что дал поручение «досконально разобраться в этой ситуации». При этом уже выяснились любопытные обстоятельства.

«Меня удивили цены по ряду позиций закупаемых продуктов… Одна литровая бутылка подсолнечного масла закупалась по цене порядка 200 рублей. В обычных магазинах подсолнечное масло стоит существенно дешевле. Поскольку детские сады закупают оптом, то и цена должна быть ниже. Мы проверим закупочную цепочку, а затем будем делать выводы», – рассказал Алексей Тимошин.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU