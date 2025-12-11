Прокурора Орловщины удивили цены на масло для детсадов

Одна бутылка закупалась примерно по 200 рублей.

Об этом прокурор области Алексей Тимошин упомянул в интервью «Орловским новостям».

Правоохранитель рассказал об уголовном деле, возбуждённом после возникновения системных проблем с питанием в детских садах. Его завели по статье «превышение должностных полномочий».

«Если говорить о причинах произошедшего, то это, в том числе, неверное определение администрацией города приоритетов финансирования. Средства на питание детей в садиках должны были быть предусмотрены бюджетом до конца года, это одна из первостепенных задач. Ни для кого не секрет, что у Орла огромные долги, поэтому в решение данного вопроса должны включаться и региональные органы власти», – указал Тимошин.

Прокурор пояснил, что дал поручение «досконально разобраться в этой ситуации». При этом уже выяснились любопытные обстоятельства.

«Меня удивили цены по ряду позиций закупаемых продуктов… Одна литровая бутылка подсолнечного масла закупалась по цене порядка 200 рублей. В обычных магазинах подсолнечное масло стоит существенно дешевле. Поскольку детские сады закупают оптом, то и цена должна быть ниже. Мы проверим закупочную цепочку, а затем будем делать выводы», – рассказал Алексей Тимошин.

ИА «Орелград»