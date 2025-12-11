Кто может выиграть от снижения цен на нефть?

Мировому рынку пророчат суперизбыток «черного золота».

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» прогнозируют, что в 2026 году средняя цена нефти марки Brent опустится до 61,7 доллара за баррель — это примерно на 10 % ниже уровня 2025 года. Причины: рост предложения со стороны ОПЕК+ (увеличение добычи на 2,1 млн баррелей в сутки), а также расширение дисконтов на российские сорта нефти.

Несмотря на прогнозируемый рост мирового спроса, избыточное предложение будет давить на цены. Российские нефтяные компании могут столкнуться со снижением доходов. Однако и в этой ситуации есть те, кто может выиграть.

По словам инвестиционного стратега «ВТБ Мои Инвестиции» Алексея Михеева, выгоду способны получить компании‑транспортеры углеводородов — например, «Транснефть». Причина: при росте объемов добычи увеличится и объем прокачки нефти по трубопроводам, что может позитивно сказаться на их выручке.

ИА “Орелград”