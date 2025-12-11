Поликлиника №2 Орла начала принимать на восстановление бойцов СВО

Сейчас курс медицинской реабилитации проходят шесть таких пациентов.

Об этом сообщили в самом учреждении. Напомним, что в поликлинике есть специальное отделение амбулаторной медицинской реабилитации, открытое недавно.

Для каждого из шести бойцов специалисты разработали индивидуальную программу – с учётом характера и тяжести перенесённых ими травм. Их курс реабилитации продлится до конца следующей недели.

В программу входят индивидуальные занятия с психологом и логопедом, в зале лечебной физкультуры, а также физиолечение и массаж.

«Как правило, участники СВО приходят после огнестрельных, минно-взрывных ранений, с травмами корпуса, плечевого и локтевого суставов, повреждений верхних и нижних конечностей, а также с черепно-мозговыми травмами. Спектр повреждений очень широк, поэтому нам важно подобрать оптимальный подход для каждого», – рассказала заведующая отделением Екатерина Гришина.

