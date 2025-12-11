На орловском предприятии открыли новую производственную линию

Свои мощности расширило НПО «Аврора».

Предприятие находится во Мценске — оно работает на территории опережающего развития. «Аврора» входит в группу «Ареал».

Запуск новой производственной линии позволит нарастить мощности по переработке лома печатных плат и по выпуску медного катода (конечного продукта изготовления очищенной меди). Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Участие в торжественном открытии принял директор Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли России Иван Марков.

Ожидается, что после модернизации переработка техногенного сырья вырастет вдвое, а выпуск медного катода – втрое. В перспективе НПО «Аврора» планирует изготавливать до 30 тысяч тонн медного катода за один год.

Проектированием и производством нового пирометаллургического и гидрометаллургического оборудования занимались российские специалисты. Качество готовой продукции соответствует требованиям ГОСТ. Содержание меди достигает здесь 99,9%.

ИА «Орелград»