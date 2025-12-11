На орловском предприятии открыли новую производственную линию

11.12.2025 | 11:25 Новости, Экономика

Свои мощности расширило НПО «Аврора».

Фото: max.ru/a_klychkov

Предприятие находится во Мценске — оно работает на территории опережающего развития. «Аврора» входит в группу «Ареал».

Запуск новой производственной линии позволит нарастить мощности по переработке лома печатных плат и по выпуску медного катода (конечного продукта изготовления очищенной меди). Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Участие в торжественном открытии принял директор Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли России Иван Марков.

Ожидается, что после модернизации переработка техногенного сырья вырастет вдвое, а выпуск медного катода – втрое. В перспективе НПО «Аврора» планирует изготавливать до 30 тысяч тонн медного катода за один год.

Проектированием и производством нового пирометаллургического и гидрометаллургического оборудования занимались российские специалисты. Качество готовой продукции соответствует требованиям ГОСТ. Содержание меди достигает здесь 99,9%.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU