На Орловщине финансисты зарабатывают в 1,5 раза больше остальных

Областные власти представили рейтинг зарплат.

Рейтинг составлен по итогам трех кварталов 2025 года. Он представлен в ежемесячном докладе о социально-экономическом развитии Орловской области. Правительство региона опубликовало его на своем официальном сайте. Из доклада следует, что самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-сентября 2025 года сложился в организациях финансовой и страховой сферы – 92,3 тысячи рублей. Данный показатель в 1,5 раза превышает среднеобластной уровень.

Средняя заработная плата орловцев, занятых в сельском хозяйстве, по итогам трех прошедших кварталов составила 73,4 тысячи рублей, или 119,3 процента по отношению к среднеобластному уровню; на предприятиях по транспортировке и хранению – 72,5 тысячи рублей (117,9 процента), на обрабатывающих предприятиях – 70,8 тысячи рублей (115,1 процента), на предприятиях по информации и связи – 67,4 тысячи рублей (109,6 процента).

«Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 32,6 тысячи рублей (53 процента от среднеобластного уровня), у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 40,5 тысячи рублей (65,9 процента), у занятых административной деятельностью – 44,5 тысячи рублей (72,4 процента)», – говорится в докладе.

Сообщается также, что за девять месяцев 2025 года темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов населения Орловской области составил 116,7 процента к аналогичному периоду 2024 года. Реальное содержание среднедушевых денежных доходов составило 106,2 процента (в 2024 году было на эту же дату 116,8 процента). Среднемесячная заработная плата орловских работников за январь-сентябрь 2025 года выросла на 15,4 процента относительно аналогичного периода 2024 года, а реальная заработная плата составила 105 процентов. для сравнения, за январь-сентябрь 2024 года рост реальной зарплаты составлял 8,3 процента.

ИА “Орелград”