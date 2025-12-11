В Орле открылась выставка портретов участников СВО

Часть портретов погибших воинов была подарена их родным.

В Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева открылась выставка портретов участников специальной военной операции. Авторами работ стали художники вуза – студенты и преподаватели. Акция проводится по инициативе регионального филиала Фонда поддержки участников СВО, целью которой является создании Галереи портретов участников и героев специальной военной операции.

«На художественно-графическом факультете был реализован проект гражданско-патриотической направленности «Мы вместе», – рассказали в ОГУ. – Первая часть проекта – это коллективная творческая работа студентов и художников-педагогов художественно-графического факультета над серией портретов участников и героев СВО. Участники военных событий приходили на факультет, позировали для портретов и общались с преподавателями и студентами университета».

На камерной выставке «Мы вместе» представлена лишь часть созданных портретов, в том числе портреты Альберта Мухамеджанова, Игоря Васюкова, Дмитрия Рюмина, Рената Назарбаева, Давида Худояна, Александра Марочкина и др. Часть портретов погибших воинов была подарена родным. Как отмечают организаторы, значимость этой выставки и ценность непосредственного общения студентов и педагогов с ветеранами военных действий очень высоки.

Ранее студенты ОГУ имени И.С. Тургенева приняли участие в V Гражданско-патриотическом слете студенческих отрядов «Дорогами Победы», организованным управлением молодежной политики Брянской области совместно с Брянским региональным отделением общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Слет объединил 100 представителей студенческих отрядов из регионов ЦФО и Республики Беларусь. В состав орловской делегации входили Михаил Колесников, Варвара Ерошко и Валентина Туркова.

«Слет был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году защитника Отечества в России, а также направлен на укрепление межрегионального и международного сотрудничества в реализации направления молодежной политики по воспитанию гражданственности, патриотизма, связи поколений защитников Родины, – уточнили в ОГУ. – Программа мероприятия включала в себя экскурсии по историческим местам Брянщины. Участники посетили мемориальные комплексы «Хацунь» и «Партизанская поляна», побывали в музее партизанской славы».

ИА “Орелград”