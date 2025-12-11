На Орловщине начальника отдела райадминистрации уволили по суду

11.12.2025 | 16:40 Важное, Закон и порядок, Новости

Причиной стала утрата доверия.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Такого решения добилась прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, нарушения допустила теперь уже бывшая начальник отдела организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации Должанского района. Она не представила сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своего супруга — в установленные законом сроки. Речь шла о данных за 2023 и 2024 годы.

При этом чиновница являлась членом профильной районной комиссии (по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов). Также в состав этого органа входила её подчинённая.

Начальник отдела уведомила комиссию о том, что, якобы, не имеет возможности предоставить сведения о своём супруге. Орган, не проводя проверку, принял данные объяснения как объективные и уважительные.

Однако прокуратура сочла всё это незаконным. Вначале временно исполняющему главы района внесли представление. Должные меры не были приняты, поэтому надзорный орган направил иск в суд.

Прокуратура потребовала не только отменить решение комиссии, но и уволить начальницу отдела. Ливенский районный суд удовлетворил иск. Решение уже исполнено.

ИА «Орелград»


