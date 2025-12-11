На Орловщине сократили срок признания граждан малоимущими

Однако в состав семей таких граждан будут включать не всех их родственников.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области внес изменения в собственный типовой административный регламент. Последний регулирует правила предоставления государственной услуги по выдаче справки об отнесении гражданина к категории лиц, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области. Подобные справки органы соцзащиты выдают местным жителям, претендующим на различные выплаты от государства и прочие меры социальной поддержки.

Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Они сообщают, что в регламенте появились уточнения о составе семьи, определяемом на дату подачи заявления о выдаче справки. В него включаются: заявитель, его супруг или супруга, несовершеннолетние дети и дети, находящиеся под его опекой или попечительством.

Также в состав семьи включаются его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в школе, лицее, гимназии, профессиональной образовательной организации или вузе по очной форме обучения. Исключение при этом сделано для обучающихся по дополнительным образовательным программам. В состав семьи не включаются люди, находящиеся на полном государственном обеспечении, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также военные курсанты.

Не включаются в него и люди, отбывающие наказание в виде лишения свободы, находящиеся на принудительном лечении по решению суда, люди, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, признанные безвестно отсутствующими или объявленные умершими, находящиеся в розыске. Хорошей новостью является то, что максимальный срок предоставления указанной государственной услуги сокращен с 15 до 2 рабочих дней со дня получения всех необходимых для принятия соответствующего решения документов.

ИА “Орелград”