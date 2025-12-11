Сотрудники Минюста РФ бесплатно проконсультировали орловцев

Они провели личный прием граждан с целью оказания бесплатной юридической помощи.

Как сообщили в региональном Управлении министерства юстиции РФ, в рамках Международного дня инвалидов и Дня юриста личный прием граждан провели сотрудники ведомственных отделов по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния и отдела по делам некоммерческих организаций. Мероприятие прошло при правовой поддержке Орловского регионального отделения Ассоциации юристов России.

«Был проведен личный прием граждан с целью оказания бесплатной юридической помощи, – уточнили в региональной Управлении Минюста РФ. – В ходе личного приема были даны разъяснения по вопросам деятельности некоммерческих организаций и порядка оказания бесплатной юридической помощи гражданам, имеющим инвалидность».

Тем временем департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил «административный регламент предоставления государственной услуги по оплате труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам. Речь идет об участниках государственной системы бесплатной юридической помощи, которым региональное законодательство гарантирует компенсацию их расходов на оказание такой помощи. Выплачиваются компенсации за счет средств областного бюджета.

Согласно утвержденному регламенту указанная госуслуга предоставляется адвокатам, работающим в адвокатских образованиях и в адвокатских кабинетах и внесенным в специальный региональный перечень. Основным условием для получения государственной услуги является заключение между Адвокатской палатой Орловской области и департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости соглашения об оказании бесплатной юридической помощи.

Вторым обязательным условием является именно включение адвоката в список участников государственной системы бесплатной юридической помощи. Данный список Адвокатская палата сама направляет в департамент. Регламентом установлено, что максимальный срок предоставления указанной госуслуги составляет 13 рабочих дней со дня регистрации в департаменте соответствующего заявления.

ИА “Орелград”