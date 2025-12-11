На Орловщине удлинили доступ к зубным протезам

Срок предоставления указанной услуги вырос на пять дней.

Департамент здравоохранения Орловской области внес изменения в собственный приказ от 4 июля 2025 года № 414 об утверждении типового административного регламента предоставления бюджетным учреждением здравоохранения государственной услуги по льготному зубопротезированию отдельных категорий граждан в Орловской области. В частности, максимальный срок предоставления данной услуги увеличен с 35 до 40 календарных дней с даты регистрации заявления о ее предоставлении.

«К необходимым и обязательным услугам для предоставления государственной услуги отнесена санация полости рта, которая может быть проведена за счет средств обязательного медицинского страхования по утвержденным тарифам или за счет средств заявителя», – сообщил производитель регионального выпуска системы КонсультантПлюс, сотрудники которого проанализировали внесенные поправки.

В свою очередь департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области внес изменения в административный регламент предоставления государственной услуги по социальной поддержке граждан при возникновении поствакцинальных осложнений. В данном случае максимальный срок предоставления государственной услуги также увеличен: с 7 рабочих дней до 16 календарных дней с даты подачи заявления и документов к нему.

«Единовременное пособие выплачивается со дня установления факта поствакцинального осложнения, – пояснили также аналитики. – В случае установления факта поствакцинального осложнения или признания инвалидом вследствие поствакцинального осложнения до вступления в силу Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» государственное единовременное пособие выплачивается со дня вступления в силу указанного Федерального закона».

ИА “Орелград”