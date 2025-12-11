Семена опасного сорняка привезли в Орловскую область

Повилика была обнаружены в партии люцерны.

Сотрудники отдела карантина растений и качества семян Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели исследования семян люцерны синей. Партия общей массой 2,8 тонны поступила на Орловщину из Ростовской области. В результате энтомологических и гербологических испытаний среди семян люцерны были выявлены семена карантинного сорняка, а именно повилики вида Cuscuta L.

«Полученные сведения направлены в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия мер реагирования», – сообщили в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Повилика – это растение из семейства Вьюнковых. Она считается очень опасным карантинным сорняком. Виды рода Cuscuta поражают как различные сорные, так и хозяйственно-ценные растения. Например, они представляют угрозу для сахарной свеклы, картофеля, люцерны, клевера, овощей, овса, ячменя и т.д.

Распространение этого растения-вредителя происходит с помощью семян и плодов. Переноситься они могут как естественным путем, например, ветром или с талыми водами, так и вместе с растительной продукцией, предназначенной для переработки, с растительным лекарственным сырьем, с подстилочным материалом из сена и соломы и пр. Повилика вызывает общее нарушение обмена веществ у культурных растений, так как отсасывает у них органические и неорганические питательные вещества, ослабляет и задерживает рост и развитие растений-хозяев и приводит к их массовой гибели.

По данным Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, за первое полугодие 2025 года из карантинных фитосанитарных зон указанных регионов было отгружено в другие регионы РФ 1,65 миллиона подкарантинной продукции. По результатам контроля в 2778 случаях в 69,8 тысячах тонн подкарантинной продукции был выявлен карантинный объект – та самая повилика.

«По причине выявления карантинных объектов и в связи с несоответствием полноты и достоверности содержащихся в заявлении и документах сведений, Управлением выдано 272 отказа в выдаче карантинных сертификатов, – следует из ведомственного отчета. – Зараженная подкарантинная продукция была направлена на перерабатывающие предприятия, включенные в Реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности».

К слову, к началу второй половины 2025 года в Орловской области была установлена 191 карантинная фитосанитарная зона по восьми карантинным объектам на общей площади 237,14 тысячи га.

ИА “Орелград”