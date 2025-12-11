В Орловскую область прибыла делегация из Китая

11.12.2025 | 11:13 Новости, Экономика

Её возглавляет полномочный министр Лю Цзюнь.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Также он является советником посольства КНР в России – по торгово-экономическим вопросам. Кроме того, в состав иностранной делегации вошли представители Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей. Также в Орёл прибыл председатель данной организации Виталий Манкевич.

Рабочая встреча состоялась в администрации области.

На данный момент Китай является одним из важнейших торговых партнёров нашего региона. Как отметил замгубернатора по развитию АПК Сергей Борзенков, доля КНР в товарообороте Орловщины составляет около 20%. При этом в текущем году внешнеторговый оборот Орловщины и Китая вырос ещё на 16%.

Экспорт орловской продукции в КНР вырос в 3,8 раза. В Китай поставляют подсолнечное масло, готовые продукты из зерна и злаков, кондитерские изделия, полупроводниковые приборы и насосное оборудование, изделия из чёрных металлов, а также оптические инструменты и аппараты.

В свою очередь, Орловщина импортирует из КНР красители и краски, пигменты, каучук и соответствующие изделия, осветительное оборудование, бумагу и картон, готовую текстильную продукцию, мебель, средства наземного транспорта, а также фармацевтические товары.

«Сегодня наша главная цель – познакомиться с Орловской областью, узнать, чем отличается регион и чем привлекает заграничных инвесторов», – указал Лю Цзюнь.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU