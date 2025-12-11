В Орловскую область прибыла делегация из Китая

Её возглавляет полномочный министр Лю Цзюнь.

Также он является советником посольства КНР в России – по торгово-экономическим вопросам. Кроме того, в состав иностранной делегации вошли представители Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей. Также в Орёл прибыл председатель данной организации Виталий Манкевич.

Рабочая встреча состоялась в администрации области.

На данный момент Китай является одним из важнейших торговых партнёров нашего региона. Как отметил замгубернатора по развитию АПК Сергей Борзенков, доля КНР в товарообороте Орловщины составляет около 20%. При этом в текущем году внешнеторговый оборот Орловщины и Китая вырос ещё на 16%.

Экспорт орловской продукции в КНР вырос в 3,8 раза. В Китай поставляют подсолнечное масло, готовые продукты из зерна и злаков, кондитерские изделия, полупроводниковые приборы и насосное оборудование, изделия из чёрных металлов, а также оптические инструменты и аппараты.

В свою очередь, Орловщина импортирует из КНР красители и краски, пигменты, каучук и соответствующие изделия, осветительное оборудование, бумагу и картон, готовую текстильную продукцию, мебель, средства наземного транспорта, а также фармацевтические товары.

«Сегодня наша главная цель – познакомиться с Орловской областью, узнать, чем отличается регион и чем привлекает заграничных инвесторов», – указал Лю Цзюнь.

ИА «Орелград»