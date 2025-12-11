Вокруг техникума под Орлом не нашли признаков культурного слоя

Археологи обследовали участок в преддверии строительства котельной.

Экспедиция сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива «Елецкий стан» провела археологическое обследование земельных участков, отведенных под строительство блочно-модульной котельной для Глазуновского сельскохозяйственного техникума. Последний расположен в поселке Техникумовский. Работы археологи выполняли по заказу подрядчика, который будет возводить котельную. Судя по материалам исследования, общая площадь участка обследования составляет 3,4 га.

Согласно реестру памятников Глазуновского района, в границах указанного участка расположены объекты культурного наследия: комплекс бывшей усадьбы Володемировых и здание бывшего завода XIX века. Поэтому данный участок имеет особое значение для истории и культуры Российской Федерации. Впрочем, отведенное именно под строительство котельной место расположено вне защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия.

Научно-исследовательские археологические работы проводились в ноябре-декабре 2025 года на основании Открытого листа, выданного Министерством культуры Российской Федерации. Археологи тщательно обследовали участок визуально, после чего заложили четыре разведочных шурфа. Изучение участков с открытым грунтом показало отсутствие подъемного материала и признаков культурного слоя. При изучении шурфов каких-либо находок и признаков культурного слоя также не было обнаружено.

Результаты археологической разведки, как и сам проект строительства, затем прошли процедуру государственной историко-культурной экспертизы. По ее итогам было выдано положительное заключение на возведение котельной. Однако строителям предписано незамедлительно остановить работы в случае, если при их проведении будут найдены какие-либо артефакты или следы старинных либо древних сооружений.

