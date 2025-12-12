Заключено сразу два контракта на устранение дефектов в школе на Зеленина

Просчеты, допущенные при строительстве объекта в Орле, будут устранять новые подрядчики.

После трех неудачных попыток найти желающих провести ремонт в ноябре было организовано сразу два запроса котировок. Увеличив общую начальную цену, удалось добиться ответа. По каждой процедуре подана заявка, но лишь одна. 9 декабря МБОУ «Школа №53 Орла» заключило два контракта: на 3 266 500 рублей с Петросяном Оганнесом Артуровичем, на 2 889 000 рублей с Посохиным Геннадием Рахимзяновичем. Предприниматели должны завершить работы до конца года. Срок исполнения контрактов – 26 декабря и 30 декабря, указано в ЕИС «Закупки».

Напомним, руководство компании, которая строила школу, было обвинено в мошенничестве и уклонении от налогов. Не дожидаясь вынесения приговора, несколько человек, задействованных в схеме, отправились на СВО.

ИА “Орелград”