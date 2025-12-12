Деньги на строительство школы на Зеленина потребовали вернуть в бюджет

Судьбу не самой малой суммы казенных средств решал арбитражный суд.

Как следует из материалов арбитражного дела, иск подало муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» к Управлению Федерального казначейства по Орловской области. Истец просил о признании недействительным предписания федерального ведомства. Причем спор шел о судьбе довольно солидной денежной сумме. Ранее сотрудники казначейства провели плановую выездную проверку в МКУ «ОМЗ города Орла».

Проверялось соблюдение целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета бюджету Орловской области субсидий на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ. В данном случае речь шла о «реализации мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

В рамках проверки также было выполнено строительно-техническое исследование. Как следует из материалов дела, проверка коснулась нашумевшего объекта. Еще в 2021 году между МКУ «ОМЗ города Орла» и ООО «Техспецкомплект» был заключен муниципальный контракт на строительство школы на 1225 учащихся по улице Зеленина. Школу должны были построить не позднее 22 ноября 2022 года. Но 21 ноября 2022 года срок окончания работ был продлен до 30 мая 2023. Проверку сотрудники казначейства проводили в ноябре-декабре 2023 года.

В результате они выявили нарушения в части фактически примененных материалов и оборудования. Так, по мнению проверяющих, в акты о приемке выполненных работ были внесены недостоверные сведения о фактически примененных материалах и оборудовании, а именно: вместо предусмотренной сметой тротуарной плитки была уложена другая плитка, вместо рельефных глазурованных керамических плиток для многоцветных полов была смонтирована гладкая одноцветная керамическая плитка.

Казалось бы, мелочи, но вылились они в крупные денежные средства из-за разницы в ценах на запланированные и смонтированные материалы. В ходе проверки МКУ «ОМЗ» представляло свои возражения на акт контрольного мероприятия. Были и суды с подрядчиком. По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «ОМЗ» было выдано представление. Казначейство требовало устранить нарушения в течение 30 дней, а при невозможности сделать это – обеспечить возврат в бюджет неправомерно израсходованных средств в общей сумме 18,151 миллиона рублей.

Нарушения во многом были устранены, но так и не устраненными, по мнению казначейства, остались нарушения на сумму 834,6 тысячи рублей. МКУ «ОМЗ» предписали возвратить в федеральный бюджет «неправомерно израсходованные средства на оплату первичных учетных документов, содержащих недостоверные сведения о фактически примененных материалах в сумме 834,6 тысячи рублей». Не согласившись с вынесенным предписанием, МКУ «ОМЗ» обратилось в суд исковым заявлением, требуя его отменить. Но арбитраж отказал в удовлетворении заявленных требований.

ИА “Орелград”