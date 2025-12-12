Около ста орловских предприятий терпят убыток

Доля нерентабельных предприятий в регионе постепенно растет.

В Орловской области в январе-сентябре 2025 года, по оперативным данным Орелстата, доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 4,7 процентных пункта и составила 33,8 процента. По оценкам статистиков, за отчетный период времени 99 предприятий региона сработали с совокупным убытком в размере 6,485 миллиарда рублей.

При этом экономика региона все-таки показала положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток).

Положительное сальдо в действующих ценах по итогам трех кварталов 2025 года составило 25,521 миллиарда рублей, поскольку 194 предприятия сработали с совокупной прибылью в размере 32,006 миллиарда рублей. Традиционно указанные данные не учитывают финансовые результаты деятельности представителей малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также некредитных финансовых организаций.

«Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций в соответствии с методологией бухгалтерского учета,; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др.», – пояснили по поводу приведенных цифр в Орелстате.

Наибольшая совокупная сумма прибыли по итогам трех кварталов 2025 года зафиксирована в сферах сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 14,682 миллиарда рублей. На второй строчке этого рейтинга оказались обрабатывающие производства в совокупной прибыль в размере 11,975 миллиарда рублей. В тройку миллиардеров также вошла оптовая и розничная торговля, в составе которой статистики также учитывают предприятия по ремонту автомобилей и мотоциклов – прибыль в этой сфере оценивается в 2,86 миллиарда рублей.

Что касается убыточных отраслей, то именно два их трех миллиардеров показали наибольшее снижение сальдо. Например, в сфере торговли сальдо хоть и является положительным, но по объему оно сократилось на 46,7 процента по сравнению с прошлым годом. В сфере обрабатывающих производств положительное сальдо уменьшилось на 41,1 процента, в сфере производства и передачи электроэнергии – на 34,5 процента. Отрицательное сальдо продемонстрировало строительство – минус 421,8 миллиона рублей, а также сфера водоснабжения и утилизации отходов – минус 59,3 миллиона рублей.

ИА “Орелград”