Около семи процентов работников уволили на Орловщине

При этом на работу было принято около семи процентов списочного состава.

Прием и увольнение работников организаций оценили специалисты Орелстат. По их наблюдениям, в третьем квартале 2025 года в орловских организациях, без учета представителей малого предпринимательства, численность принятых работников организаций превысила численность выбывших работников на 200 человек. По сведениям обследованных организаций, в третьем квартале в регионе было принято на работу 7,1 процента работников списочного состава, а выбыло по различным причинам 6,9 процента работников списочного состава.

«В общей численности принятых работников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 4,2 процента, – информирует Орелстат. – Наибольшее значение этого показателя отмечено в организациях деятельности в области информации и связи – 25 процентов. Среди выбывших работников 87,1 процента уволились по собственному желанию. Наибольшая доля работников, уволившихся по собственному желанию (19,1 процента списочной численности) наблюдалась в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, наименьшая (2,2 процента) – в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха».

Также статистики сообщают, что на конец третьего квартала 2025 года численность работников, которых требовалось принять на вакантные рабочие места, составляла 10 426 человек, или 6,5 процента от списочной численности работников. По видам экономической деятельности этот показатель варьируется от 1,7 процента в сфере предоставления прочих видов услуг до 20,4 процента в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

К высвобождению в четвертом квартале 2025 года официально было намечено всего 48 человек, но реальные цифры уволенных работников наверняка будут больше. К слову, в октябре 2025 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения Орловской области, была такова: на 100 заявленных вакансий приходилось 10 безработных.

ИА “Орелград”