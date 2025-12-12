Для орловцев уточнили порядок обращения к команде губернатора

Уточнены способы направления обращений в электронной форме.

Специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс провели обзор изменений, внесенных в «Порядок рассмотрения обращений граждан в органах исполнительной власти Орловской области». Аналитики сообщают, в частности, что новым постановлением правительства региона уточнены способы направления обращений в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

«К ним дополнительно отнесены: электронная форма Единого портала, размещенная в подразделе «Интернет-приемная» раздела «Обращения граждан» государственной специализированной информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр»; мобильное приложение Единого портала, – перечислили аналитики. – Ранее подать обращение можно было также через Интернет-приемную непосредственно в разделе «Обращения граждан» государственной специализированной информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр» посредством заполнения полей электронной формы».

Из порядка исключены положения, согласно которым при регистрации обращения в электронной регистрационной карточке документа указывались следующие сведения: адрес (уникальный идентификатор) личного кабинета гражданина на Едином портале или в иной информационной системе государственного органа или органа местного самоуправления, обеспечивающей идентификацию и (или) аутентификацию гражданина, при использовании Единого портала или иной информационной системы.

Ранее администрация губернатора и правительства Орловской области сообщала, что в третьем квартале 2025 года в адрес руководства региона поступило 1790 письменных обращений, в том числе. От жителей областного центра поступило 477 обращений, или 26,6 процента общего количества. Наибольшее количество обращений поступило по вопросам социальной сфер – 969, или 54,1 процента от общего объема обращений. Из них 600 обращений касались сферы здравоохранения, 83 – деятельности образовательных учреждений, 55 – оказания материальной помощи малообеспеченным группам населения, 19 – трудоустройства и занятости населения.

ИА “Орелград”