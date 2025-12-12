В Орле отметили 200-летие восстания декабристов

Жителям региона предложили на примере декабристов поразмышлять о судьбе России.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «1825 год: размышления о судьбе России», которая проработает по 25 декабря текущего года. Она посвящена одному из самых знаковых событий в истории нашей страны, а именно двухсотлетию со дня восстания декабристов, произошедшего 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. В лице декабристов Россия впервые столкнулась не с народным бунтом, не с дворцовым переворотом, а с чем-то принципиально новым, отмечают организаторы.

«Материалы, представленные на выставке, раскрывают широкую палитру мнений ученых, писателей, общественных деятелей на это весьма неоднозначные явление, – говорят в «Бунинке». – В декабристском движении историки выделяют две определяющих задачи – политическое преобразование Российского государства и освобождение крестьян».

На суд посетителей выставки представлены полемические публикации в журналах «Отечественная история», «Вопросы истории», «Родина», «Смена», «Наука и жизнь» и «Преподавание истории в школе». Эти экспонаты познакомят гостей выставки с предысторией восстания и главными персонажами тех событий, расскажут о дальнейшей судьбе декабристов, в том числе об их жизни в сибирской ссылке и, конечно, об их легендарных женах, добровольно последовавшими в ссылку за своими мужьями.

«Неоднозначный взгляд, ломающий стереотипное представление о декабрьском восстании, демонстрируют публикации в журналах «Свой» и «Честь отечества», – подсказывают в «Бунинке». – Материалы, представленные на выставке, свидетельствуют о том, что общественно-политическая история России являет собой широкую сферу для научного изучения. Пути эволюции страны, борьба различных социальных сил за новый государственный строй, средства и методы политических и социально-экономических преобразований – эти проблемы в последнее время привлекают особое внимание и призывают помнить уроки истории».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”