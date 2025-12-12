Орловский «Олимп» попался на использовании контрафактного ПО

За это ДК оштрафовали на 278 тысяч рублей.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Дело рассматривалось в областном арбитраже. Иск к Дому культуры «Олимп» Орловского муниципального округа подало ООО «1С-Софт».

Как ясно из материалов дела, ДК, расположенное в посёлке Знаменка, использовало различные версии программы «1С: Предприятие». Кстати, данный факт установили с помощью сотрудников полиции, которые провели проверку в «Олимпе». При этом правообладателем программного обеспечения являлись ООО «1С» и ООО «1С-Софт».

Компании пытались решить вопрос в досудебном порядке, но ответчик не пошёл навстречу их требованиям и условиям. Поэтому дело дошло до арбитража.

Представители «Олимпа» настаивали, что приобретали и запускали программное обеспечение легально. Но суд отклонил эти доводы. В итоге с ДК решили взыскать (в пользу обоих компаний) 690 тысяч рублей. Это полностью соответствует заявленным требованиям. Кроме того, «Олимп» должен будет выплатить 20 тысяч рублей как государственную пошлину.

