Глава района Орловщины попал в ДТП

Причём сделал это на служебном внедорожнике HAVAL F7.

О его покупке “Орёлград” сообщил в 2023 году. Дорогостоящую машину приобрели для «Единой дежурно-диспетчерская службы, службы материально-технического обслуживания Малоархангельского района».

Как ясно из материалов дела, рассмотренного Арбитражным судом Орловской области, ДТП произошло ещё 4 января 2024 года. Участниками стали граждане Матвейчук (очевидно, глава Малоархангельского района) и Дмитрюхин. Первый управлял тем самым внедорожником, второй – “Фордом Фокус”.

Заводской районный суд Орла признал виновником Матвейчука. В рамках этого дела была проведена экспертиза. Однако взгляды на её итоги разошлись.

«Единая дежурно-диспетчерская служба» посчитала, что, согласно выводам данной экспертизы, виноваты всё же оба участника, и обратилась за получением соответствующего возмещения в “Росгосстрах”. Представители ПАО провели осмотр машины, тоже сочли виновником Матвейчука и отказались предоставлять страховую выплату. Претензия осталась без удовлетворения.

Тогда служба подала иск в арбитраж. Размер требований составил 400 тысяч рублей.

Областной арбитраж отказал в назначении повторной экспертизы, однако частично удовлетворил требования учреждения к страховщикам. Согласно решению “Росгосстраху” придётся выплатить службе 201 тысячу 120 рублей, а также внести 5531 рубль как компенсацию государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение месяца.

ИА “Орелград”