Глава района Орловщины попал в ДТП

Причём сделал это на служебном внедорожнике HAVAL F7.
О его покупке “Орёлград” сообщил в 2023 году. Дорогостоящую машину приобрели для «Единой дежурно-диспетчерская службы, службы материально-технического обслуживания Малоархангельского района».
Как ясно из материалов дела, рассмотренного Арбитражным судом Орловской области, ДТП произошло ещё 4 января 2024 года. Участниками стали граждане Матвейчук (очевидно, глава Малоархангельского района) и Дмитрюхин. Первый управлял тем самым внедорожником, второй – “Фордом Фокус”.
Заводской районный суд Орла признал виновником Матвейчука. В рамках этого дела была проведена экспертиза. Однако взгляды на её итоги разошлись.
«Единая дежурно-диспетчерская служба» посчитала, что, согласно выводам данной экспертизы, виноваты всё же оба участника, и обратилась за получением соответствующего возмещения в “Росгосстрах”. Представители ПАО провели осмотр машины, тоже сочли виновником Матвейчука и отказались предоставлять страховую выплату. Претензия осталась без удовлетворения.
Тогда служба подала иск в арбитраж. Размер требований составил 400 тысяч рублей.
Областной арбитраж отказал в назначении повторной экспертизы, однако частично удовлетворил требования учреждения к страховщикам. Согласно решению “Росгосстраху” придётся выплатить службе 201 тысячу 120 рублей, а также внести 5531 рубль как компенсацию государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение месяца.
ИА “Орелград”