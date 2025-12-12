Смена заказчика не помогла найти желающих ремонтировать улицу Сурена Шаумяна

12.12.2025 | 7:35 ЖКХ, Новости

Электронный аукцион в Орле не привлек участников.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Это уже третья попытка найти подрядчика для ремонта дороги. Последовательно увеличивается цена контракта – 149 миллионов, 152, 164 – однако не подано ни одной заявки. По первым двум конкурсам планировалось заключение контракта «Спецавтобазой», в последнем аукционе заказчиком выступило МКУ «ОМЗ». На результат смена не повлияла.

Напомним, ранее выявились нарушения в процедуре согласования сноса зелёных насаждений на улице Сурена Шаумяна. Из 107 деревьев лишь 25  признаны официально аварийными. В проекте капремонта дороги и в акте обследования не совпадают породы и номера насаждений. Начальнику территориального управления по Советскому району вынесено представление.

ИА “Орелград”


