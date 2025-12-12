Клычков подписал постановление о Губернаторской ёлке

Как и планировалось, она пройдёт 24 декабря.

Фото: ИА “Орелград”

Мероприятие пройдёт в конгресс-холле Туристического многофункционального комплекса «Гринн» (на Кромском шоссе, 4). Так указано в сегодняшнем постановлении №710-р, которое утвердил губернатор.

Запланирована обширная программа. В неё вошли интермедия «Не по щучьему велению» (от Орловского театра кукол), спектакль «Бременские музыканты» (от театра «Свободное пространство»). Будут работать творческие мастерские и игровые площадки от различных учреждений дополнительного образования.

Также запланирован целый ряд шоу – «Скоморохи на ходулях», «Мыльные пузыри», «Чебурашка», «Белые медведи», «Ёлочка» и другие подобные зрелища. Финалом праздника станет обед. Также дети получат сладкие подарки.

В этом году в Губернаторской ёлке примут участие 600 детей. Это мальчики и девочки из семей участников СВО, а также те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Также на ёлку пригласят детей, отличившихся в учёбе, творчестве или спорте, общественной деятельности.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


