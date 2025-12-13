Выгрузка опасных грузов вызвала вопросы у орловской прокуратуры

Известный агрохолдинг попал под административное дело.

Орловская транспортная прокуратура обнародовала результаты проверки исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожных путях необщего пользования. Как пояснили в ведомстве, проверка коснулась известного орловского агрохолдинга «АПК Юность». В ее рамках прокурорские работники выявили грубые нарушения действующего законодательства.

«Установлено, что выгрузка опасных грузов на железнодорожном пути осуществлялась без обеспечения средств пожаротушения, – следует из информации Орловской транспортной прокуратуры. – Выявлены факты ненадлежащего содержания железнодорожных путей, отсутствия средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения».

По мотивам проверки надзорное ведомство внесло директору организации представление об устранении выявленных нарушений и недопущении их впредь. Кроме того, в отношении самой организации «АПК Юность» и ее ответственных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.1.2, части 6 статьи 11.1, статье 11.16, КоАП РФ. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Так, статья 14.1.2 КоАП РФ предусматривает ответственность за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией. В качестве наказания она влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20 тысяч рублей, на юридических лиц – в размере 100 тысяч рублей.

Часть 6 статьи 11.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях и влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 1000 до 2000 рублей. Наконец, статья 11.16 КоАП РФ предусматривает для должностных лиц штраф в размере от 4000 до 5000 рублей за нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном транспорте.

ИА «Орелград»