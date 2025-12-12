На Орловщине закрыты на карантин 226 классов

Такие меры по борьбе с ОРВИ и гриппом введены в 41 школе.

Информацию сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на департамент образования нашего региона.

В основном, карантин вводился в Орле. В областном центре он объявлен в 187 классах в 33 школах.

Также закрывались классы в Орловском муниципальном округе (24), во Мценском, Знаменском и Шаблыкинском районах (везде — по пять).

Кроме того, 24 класса в пяти школах переведены на дистанционный формат обучения. Четыре образовательных учреждения ушли на такой формат полностью. Это Сахзаводская школа (Ливенского района), Глазуновская, а также Золотарёвская и Павловская школы Залегощенского района.

«Ограничительные мероприятия вводятся при отсутствии более 20% обучающихся с подтверждёнными медицинскими учреждениями случаями заболевания ОРВИ и гриппом», – напомнили в департаменте.

Также введён карантин по другому заболеванию — ветряной оспе. Закрыты шесть групп в двух детских садах.

ИА «Орелград»