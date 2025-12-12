В Ливнах открыли ещё две мемориальные доски

Они установлены на зданиях местных школ.

Мемориальные доски будут напоминать об их выпускниках, погибших при защите Отечества в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации города.

Так, на фасаде школы №2 установлен такой объект в память об Артёме Ревякине. Мужчина был старшим стрелком. Служил в звании лейтенанта. Ревякин погиб в 2024 году в марте.

В школе №6 открыли мемориальную доску в честь Александра Возняка. Орловец был наводчиком пулемётного взвода. Служил рядовым. Он погиб в этом году в мае в Курской области.

Ранее на этой неделе в Ливнах появилось ещё два таких объекта.

ИА «Орелград»