В Ливнах открыли ещё две мемориальные доски

12.12.2025 | 12:16 Новости, СВО

Они установлены на зданиях местных школ.

Фото: vk.com/gorodlivny57

Мемориальные доски будут напоминать об их выпускниках, погибших при защите Отечества в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации города.

Так, на фасаде школы №2 установлен такой объект в память об Артёме Ревякине. Мужчина был старшим стрелком. Служил в звании лейтенанта. Ревякин погиб в 2024 году в марте.

В школе №6 открыли мемориальную доску в честь Александра Возняка. Орловец был наводчиком пулемётного взвода. Служил рядовым. Он погиб в этом году в мае в Курской области.

Ранее на этой неделе в Ливнах появилось ещё два таких объекта.

Фото: vk.com/gorodlivny57
Фото: vk.com/gorodlivny57

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU