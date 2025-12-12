«Синий трактор» обошелся орловцу в копеечку

Мужчине придется заплатить за нарушение авторских прав.

Очередной процесс о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав прошел в арбитражном суде Орловской области. В споре сошлись два индивидуальных предпринимателя. Один обвинил другого в незаконном использовании изображения, права на которое принадлежат ему.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил, что ИП Днепровский является обладателем исключительных авторских прав на графическое изображение персонажа «Синий трактор». Из иска следовало, что в ноябре 2023 года в одной из социальных сетей был обнаружен и зафиксирован факт неправомерного использования вышеуказанного объекта интеллектуальной деятельности «посредством размещения и предложения к продаже кондитерской продукции». Индивидуальный предприниматель, выступивший в суде в качестве ответчика, предлагал к продаже торт, при создании которого было использовано изображение «синего трактора».

Правообладатель тщательно зафиксировал факт нарушения, после чего направил нарушителю претензию и потребовал компенсацию. Претензия была направлена почему-то только в мае 2025 года. Ответчик оставил ее без удовлетворения. Тогда правообладатель пошел в суд и уже там потребовал взыскать с орловского предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав. Оценив представленные доказательства, арбитражный суд счел исковые требования подлежащими удовлетворению.

Он достоверно установил, что исключительные права на произведение изобразительного искусства принадлежат ИП Днепровскому, который не давал ответчику разрешения на его использование. «Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное (статья 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации)», – говорится в решении суда.

Согласно пункту 1 статьи 1259 Гражданского кодекса РФ, объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, аудиовизуальные произведения. На основании пункта 3 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной или устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Орловский предприниматель нарушил чужие права, поэтому суд постановил взыскать с него в пользу правообладателя компенсацию в размере 10 000 рублей. Кроме того, проигравшей стороне придется оплатить расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 000 рублей, почтовые расходы в размере 160 рублей, расходы за получение выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в размере 200 рублей и расходы на фиксацию правонарушения в размере 10 000 рублей. Таким образом, «нелегальный» торт обошелся предпринимателю в 30 с лишним тысяч рублей.

