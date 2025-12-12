«Зелёная роща» расширяет коммуникационные возможности: запущены официальный канал и чат-бот в МАХ

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Орловской области — ООО «УК «Зеленая роща» — объявляет о запуске новых цифровых сервисов для жителей региона на платформе МАХ.

Теперь все пользователи могут получать актуальную информацию в официальном канале и направлять обращения через чат-бот:

Создание новых коммуникационных инструментов направлено на повышение прозрачности, оперативности и удобства взаимодействия с жителями Орловской области.

Официальный канал в МАХ — всегда свежая и полезная информация.

В новом канале ООО «УК «Зеленая роща» публикует актуальную информацию о работе регионального оператора. Подписчики смогут узнать:

  • новости и разъяснения по вопросам обращения с ТКО,
    • полезные рекомендации для жителей,
    • сведения об изменениях в законодательстве,
    • ответы на часто задаваемые вопросы,
    • информацию о деятельности регионального оператора.

Чат-бот в МАХ — оперативная связь с региональным оператором.

Запущенный чат-бот — это удобный инструмент, позволяющий быстро передать информацию о проблемах, связанных с вывозом ТКО.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

  1. Перейти по ссылке: https://max.ru/id5753062527_bot
  2. Запустить бот.
  3. Следовать простым инструкциям для подачи обращения: указать адрес, описать проблему, при необходимости прикрепить фото.

Чат-бот разработан для оперативного приема обращений и реагирования на нарушения графика вывоза ТКО. Важно: вопросы, связанные с вывозом растительных или строительных отходов, несанкционированных свалок; обращения по созданию, оборудованию и содержанию контейнерных площадок, а также наличия и состояния контейнеров по-прежнему находятся в компетенции органов местного самоуправления или управляющих компаний.

«Запуск наших официальных ресурсов в MAX — это логичное развитие цифровой стратегии регионального оператора. Мы стремимся быть на связи с жителями там, где им удобно. Канал станет надежным источником проверенной информации, а чат-бот — удобным инструментом для быстрого решения проблем. Это еще один шаг к созданию прозрачной и понятной системы обращения с отходами в регионе», — отметил представитель регионального оператора.

По всем дополнительным вопросам, связанным с вывозом ТКО, жители Орловской области могут обратиться на горячую линию регионального оператора по тел.: 48-10-04.

