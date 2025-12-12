Орловец тайком оформлял кредиты на свою подругу

Она слишком доверилась своему кавалеру.

Обращен к исполнению обвинительный приговор Заводского районного суда города Орла, вынесенный в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Жертвой преступника стала местная жительница, с которой он пару лет состоял в неофициальных отношениях. Молодой человек проживал в квартире своей любимой и воспользовался ее доверием.

Из материалов дела следует, что по его просьбе орловчанка оформила на свое имя дебетовую карту в одном из банков. Карту она тут же передала в пользование своему сожителю и на протяжении двух лет о ней не вспоминала. Картой пользовался ее ухажер. В 2024 году он решил воспользоваться ситуацией. Сначала мужчина подал от имени своей любимой заявку на оформление на ее имя кредита в размере 150 тысяч рублей.

Сделал он это, воспользовавшись мобильником женщины, дистанционно, без ее ведома и согласия, втайне от последней. Ему удалось получить потребительский кредит с лимитом кредитования овердрафта в размере 150 000 рублей, которые были переведены банком на дебетовую карту. Спустя два месяца мужчина повторил аферу, на аппетиты его возросли. На этот раз на банковскую карту была зачислена денежная сумма в размере 282 000 рублей, из которых, в соответствии с условиями кредита, банком списана страховая сумма в размере 61,4 тысячи рублей.

Все деньги фигурант потратил на себя, кредиты он не погасил. И когда орловчанка узнала о них, только процентов по кредитам набежало свыше 100 тысяч рублей. Отношения на этом были окончены, а потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Ущерб, который вместе с процентами превысил 600 тысяч рублей, оказался для нее очень значительным. Подсудимый вину в совершении преступлений признал и даже вернул потерпевшей 30 000 рублей. Его приговорили к лишению свободы, которое затем суд заменил ему на принудительные работы на два года с удержанием в доход государства 10 процентов из его заработной платы ежемесячно. К месту отбывания наказания он отбыл самостоятельно, но за счет государства.

