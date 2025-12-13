Меры поддержки участников СВО расширят

Новые льготы вводятся на федеральном и региональном уровнях.

Для участников специальной военной операции введут новую меру социальной поддержки в виде бесплатного проезда к месту проведения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает Орловское региональное отделение «Единой России». Данная мера поддержки будет введена на федеральном уровне, то есть коснется она и орловских участников СВО. Соответствующий законопроект ранее был внесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

«Ранее секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отмечал, что законопроект направлен на устранение парадоксальной ситуации, при которой участники СВО, зачастую получившие тяжелые ранения и прошедшие серьезное лечение, вынуждены за свой счет оплачивать проезд к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, которая определит их годность или не годность к дальнейшей военной службе», – уточнили орловские «единоросы».

Другая мера соцподдержки касается совершеннолетних детей участников СВО. Для них на федеральном уровне сохранят льготы на период до поступления в вузы. «Речь идет о тех, кто достиг возраста 18 лет и завершил обучение в школе, но не успел поступить в другое учебное заведение — высшее или среднее», — пояснил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Что касается новых льгот регионального уровня, то на ноябрьской сессии Орловского областного Совета народных депутатов был принят целый ряд поправок в местное законодательство. В декабре эти законы были подписаны. Например, поправки внесены в статью 1 Закона Орловской области «О дополнительных мерах по социальной поддержке участников вооруженных конфликтов, ставших инвалидами вследствие военной травмы или вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания».

Согласно им к участникам вооруженных конфликтов дополнительно отнесены граждане РФ, имеющие место жительства на территории Орловской области, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с выполнением работ по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в период с 24 февраля 2022 года.

Аналогичная норма предусмотрен для тех, кто занимался такой же работой на территориях Запорожской области и Херсонской области в период с 30 сентября 2022 года. Речь идет о «военнослужащих спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, принимавших участие в ходе специальной военной операции в проведении указанных работ».

Проще говоря, это сотрудники МЧС. Также облсовет установил День ветеранов боевых действий в Орловской области – в целях признания заслуг жителей региона, участвовавших в боевых действиях, и сохранения памяти о подвигах земляков-ветеранов. Новая памятная дата будет отмечаться ежегодно 1 июля.

«Поддержка участников СВО, их семей, а также ветеранов всех поколений была и остается нашим безусловным приоритетом. Все принимаемые нами бюджетные и законодательные решения направлены на то, чтобы эта помощь была своевременной, адресной и эффективной. Мы и в дальнейшем будем держать этот вопрос на особом контроле», — подчеркнул председатель Орловского областного Совета народных депутатов, секретарь регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»