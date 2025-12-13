Орловчанку осудили за покупку «соли»

Девушка пришла в гости и решила приобрести наркотик.

Обращен к исполнению приговор, который Железнодорожный районный суд города Орла вынес в отношении местной жительницы, в браке не состоящей и иждивенцев не имеющей. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Преступление она совершила в марте 2025 года. Как установили следствие и суд, девушка при помощи своего айфона нашла бот-магазин и заказала в нем наркотик. За товар перевела неустановленному следствием лицу денежные средства в сумме 3,5 тысячи рублей за 1 грамм наркотического средства.

Вскоре после этого от неизвестного наркодилера ей на айфон пришло сообщение с информацией места «закладки» наркотического средства, с указанием географических координат. Тайник располагался на территории Железнодорожного района города Орла. Сверток с наркотиком наркодилер закопал в куче щебня. Девушка отыскала его и отправилась домой, но по пути ее задержали транспортные полицейские. Разоблачили ее сотрудники ОКОН Линейного отдела МВД России на станции Орел. Девушку доставили в дежурную часть, где в ходе проведения личного досмотра в правом кармане ее джинсов было обнаружено и изъято наркотическое средство массой 1,44 грамма.

Из показаний подсудимой, данных на предварительном следствии, следует, что в тот день она находилась в гостях у своих друзей и решила заказать наркотик – «соль» для личного употребления. К месту закладки добралась на такси, обратно отправилась пешком. По пути ее и задержали сотрудники полиции. Согласно заключению эксперта ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО «соль» содержала в своем составе а-пирролидиновалерофенон, являющийся производным наркотического средства N-метилэфедрона. Свою вину девушка признала. Ее наказали двумя годами исправительных работ с удержанием 10 процентов из ее заработной платы в доход государства.

ИА «Орелград»