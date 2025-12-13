Мифы о брачном договоре развенчали в Орле

Орловские юристы раскрыли истинную суть договоров новобрачных.

Участники проекта «Правовая защита без границ», который реализуется при поддержке департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области, развенчали главные мифы о брачных договорах. «Давай подпишем брачный договор» — одна из самых пугающих фраз в отношениях. Многие думают, что это нужно только тем, кто на будущее готовит развод. На самом деле это не так!», – сообщили в Орловском региональном отделении Ассоциации юристов России.

Они пишут, что в брачном оговоре можно предусмотреть раздел имущества не 50/50, как гласит популярный миф, а как угодно, например: «квартира — жене, машина и гараж — мужу». Также можно защитить личную собственность (например, унаследованную квартиру или подаренную машину), прописать, кто и какие долги несет (ипотека, кредиты, займы), закрепить порядок ведения семейного бюджета (кто и сколько вкладывает в общие цели) и определить, как именно будет разделено будущее имущество (бизнес, вклады, ценные бумаги).

Юристы подчеркивают, что в брачном договоре нельзя ограничивать правоспособность супруга (например, нельзя включать пункты о том, что супруг «не может работать» или «обязан жить в этом городе»). Запрещено регулировать личные неимущественные отношения, например, прописывать, кто моет посуду, а кто гуляет с собакой. Нельзя определять права и обязанности в отношении детей. Договоренности по алиментам и месту жительства ребенка достигаются отдельными соглашениями. Также нельзя ставить одну из сторон в крайне неблагоприятное положение (например, оставить одного супруга после 20 лет брака без всего).

«Брачный договор — это не план развода, а финансовый план семьи, к такому выводу пришли орловские юристы. – Это инструмент ясности, который помогает избежать конфликтов в будущем и строить отношения на честности. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. В первом случае брачный договор вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака, а во втором случае со дня его нотариального удостоверения».

ИА “Орелград”