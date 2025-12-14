Правила выплат за погибших участников СВО утвердили в Орле

Административный регламент утвержден постановлением мэрии.

Мэрия Орла утвердила порядок и стандарт предоставления дополнительной меры социальной поддержки. Речь идет о единовременной денежной выплате членам семей жителей города Орла, погибших в ходе специальной военной операции и в ходе выполнения специальных задач на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации.

Новый административный регламент по предоставлению указанной муниципальной услуги разработан в целях «создания комфортных условий для заявителей». За выплатой могут обратиться: супруги погибших частников СВО, которые на день их гибели состояли с ними в зарегистрированном браке; дети, достигшие возраста 18 лет; родители погибшего или умершего от ран гражданина, принимавшего участие в специальной военной операции; полнородные и неполнородные братья и сестры погибших.

Информацию о порядке предоставления выплаты можно узнать в городском управлении социальной поддержки населения, опеки и попечительства. Регламент предусматривает несколько способов информирования, как устного, так и письменного. В документе подчеркнуто, что информирование осуществляется на русском языке. От чиновников регламент требует достоверности предоставляемой информации, четкости в ее изложении, полноты и наглядности.

Кроме того, текст регламента опубликован на официальном сайте администрации города Орла. «При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты отдела подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам», – говорится в документе. Консультации предоставляются по следующим вопросам: информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; источник получения документов, время приема, порядок и сроки выдачи документов; порядок обжалования действий и бездействия чиновников и др.

Основными требованиями при консультировании являются: актуальность, своевременность, четкость в изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала, удобство и доступность. На принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или отказ в этом мэрия отвела чиновникам не более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.

ИА «Орелград»