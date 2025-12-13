Орловского бизнесмена подвели «Фиксики»

13.12.2025 | 9:31 Закон и порядок, Новости

Предприниматель проиграл суд о защите исключительных прав.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению столичного акционерного общества «Аэроплан» к орловскому индивидуальному предпринимателю. Истец просил о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства, а именно на рисунки «Нолик», «Симка», «Папус» и «Мася». Ответчик иск не признал.

Суд установил, что «Аэроплан» является обладателем исключительных прав на перечисленные выше рисунки, которые изображают персонажей известного анимационного сериала «Фиксики». Из иска следовало, что летом 2023 года на интернет-сайте, где к продаже предлагались детские кроватки, представителями истца был зафиксирован факт неправомерного использования «Нолика», «Симки», «Папуса» и «Мася» из анимационного сериала «Фиксики».

По мнению истца, нарушение ответчиком исключительных авторских прав на указанные рисунки выразилось в их «использовании путем предложения к продаже кроваток с использованием образов произведений изобразительного искусства». Разрешение на использование рисунков правообладатель орловскому бизнесмену не давал. Никаких лицензионных договоров о передаче исключительных авторских прав на использование рисунков с ответчиком не заключалось.

В отзыве на иск предприниматель указал, что товар, предложение о котором было размещено на сайте, не производится уже более двух лет. Более того, с сайта не было ни одной его продажи. Также, по его мнению, у администратора сайта «возникли проблемы с доступом, поэтому информация о товаре не была своевременно удалена». А когда ответчик связался с фабрикой, которая занимается изготовлением товара, та пояснила, что в связи с отсутствием спроса, товар перестали производить.

Изучив доводы сторон, арбитраж решил исковые требования удовлетворить и постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу акционерного общества «Аэроплан» компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, бизнесмену придется оплатить государственную пошлину и возместить истцу расходы за фиксацию нарушения, что выльется ему еще в 20 тысяч рублей. Но проигравшая сторона вправе обжаловать решение в апелляции.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU