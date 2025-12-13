Орловского бизнесмена подвели «Фиксики»

Предприниматель проиграл суд о защите исключительных прав.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению столичного акционерного общества «Аэроплан» к орловскому индивидуальному предпринимателю. Истец просил о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства, а именно на рисунки «Нолик», «Симка», «Папус» и «Мася». Ответчик иск не признал.

Суд установил, что «Аэроплан» является обладателем исключительных прав на перечисленные выше рисунки, которые изображают персонажей известного анимационного сериала «Фиксики». Из иска следовало, что летом 2023 года на интернет-сайте, где к продаже предлагались детские кроватки, представителями истца был зафиксирован факт неправомерного использования «Нолика», «Симки», «Папуса» и «Мася» из анимационного сериала «Фиксики».

По мнению истца, нарушение ответчиком исключительных авторских прав на указанные рисунки выразилось в их «использовании путем предложения к продаже кроваток с использованием образов произведений изобразительного искусства». Разрешение на использование рисунков правообладатель орловскому бизнесмену не давал. Никаких лицензионных договоров о передаче исключительных авторских прав на использование рисунков с ответчиком не заключалось.

В отзыве на иск предприниматель указал, что товар, предложение о котором было размещено на сайте, не производится уже более двух лет. Более того, с сайта не было ни одной его продажи. Также, по его мнению, у администратора сайта «возникли проблемы с доступом, поэтому информация о товаре не была своевременно удалена». А когда ответчик связался с фабрикой, которая занимается изготовлением товара, та пояснила, что в связи с отсутствием спроса, товар перестали производить.

Изучив доводы сторон, арбитраж решил исковые требования удовлетворить и постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу акционерного общества «Аэроплан» компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, бизнесмену придется оплатить государственную пошлину и возместить истцу расходы за фиксацию нарушения, что выльется ему еще в 20 тысяч рублей. Но проигравшая сторона вправе обжаловать решение в апелляции.

ИА «Орелград»