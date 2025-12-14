Еще одному орловцу дали досрочную пенсию

Право пришлось доказывать в судебном порядке.

В Орловской области состоялся очередной судебный процесс по иску, в котором местный житель просил суд о назначении ему пенсии досрочно. Как и в ряде других случаев, о которых уже рассказывал «Орелград», житель Орловской области подал иск к региональному отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Он просил о признании за ним права на досрочное назначение пенсии в связи с проживанием в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Подробности разбирательства осветила пресс-служба Новосильского районного суда, который провел это гражданское дело. Из иска следовало, что истец с момента рождения и по настоящее время зарегистрирован в особом населенном пункте. Его территория в период с 26 апреля 1986 года по 31 января 1998 года относилась к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Мужчина считает, что в связи с проживанием в «загрязненном» населенном пункте он имеет право на назначение пенсии с уменьшением возраста.

В иске гражданин сослался на нормы статьи 34 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». По его мнению, снизить пенсионный возраст ему должны на 3 года: на 1 год с учетом периода проживания с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС по 30 июня 1986 года и дополнительно по 1 году за каждые 4 года его проживания на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом. Однако пенсионный орган в досрочном установлении пенсии заявителю отказал.

«При рассмотрении дела суд установил, что ответчик исключил из подсчета период времени, когда заявитель, являясь зарегистрированным по месту жительства на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, работал в организации, расположенной за пределами зоны радиоактивного загрязнения», – уточнили в пресс-службе суда.

Было установлено, что в спорный период времени истец действительно выезжал за пределы своего места жительства, на работу. Но суд пришел к выводу, что эти выезды носили настолько временный характер, что не могут расцениваться как смена места постоянного проживания и «порождать либо прекращать права, предоставление которых обусловлено постоянным проживанием». Поэтому исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Суд первой инстанции признал за истцом право на снижение общеустановленного пенсионного возраста на три года, а апелляционная инстанция оставила его без изменения.

ИА “Орелград”