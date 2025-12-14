В Орле публично прочтут стихи Сергея Есенина

Жителей региона позвали к «Открытому микрофону».

Акция с таким названием состоится в Орле 16 декабря. В 11:00 в читальном зале Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина школьники, студенты и участники театральных студий города Орла будут читать стихи Сергея Есенина – одного за самых заметных поэтов России начала прошлого века. Как отмечают организаторы, мероприятие посвящено самому хрестоматийному и самому превратно понятому поэту «серебряного века».

«Мы поговорим о мифах и фактах, связанных с жизнью и смертью Есенина, пройдемся по адресам «озорного гуляки», почитаем стихи и обсудим киношные образы поэта. В представлении подлинного Есенина нам помогут материалы документальной хроники, богатый фотоархив, воспоминания современников, собственно поэтический текст», – обещают в «Бунинке».

Сергей Есенин был тесно связан с Орлом, в котором, к примеру, проживала его первая жена Зинаида Райх. Сергей и Зинаида встретились ранней весной 1917 года в Петрограде, рассказали ранее в «Бунинке». Ему было 22 года, ей – 23. Их любовь возникла не с первого взгляда, однако во время их путешествия на родину Алексея Ганина, друга Есенина, в Вологодский уезд поэт признался, что отчаянно влюблен, и сделал девушке предложение. В 1917 году молодые люди поженились.

«Беременная первым ребенком Зинаида приехала в Орел к родным и временно осталась здесь. Сергей Есенин не раз приезжал навестить жену и ребенка. Именно в суд города Орла в феврале 1921 года Есенин направил заявление о расторжении брака с Зинаидой Райх» – сообщили в областной библиотеке. В Орле 29 мая 1918 года родилась и была крещена Татьяна, дочь Есенина, а сам поэт неоднократно посещал Орел и водил дружбу с местными писателями.

Память поэта в Орле увековечена в названии набережной, бюстом на университетской площади и музеем в школе №23. К слову, в период с 1 по 31 октября 2025 года в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина работала книжная выставка «Сергей Есенин в Орле». Она была приурочена к 130-летию со дня рождения поэта – Есенин родился 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»